Общество 27 февраля 2026 09:34

Казанский цирк присоединился к акции «Культура поMAХимуму»

фото: © Михаил Захаров / "Татар-информ"

До 1 марта льготные категории граждан могут бесплатно посетить представление в Казанском цирке по цифровому ID в мессенджере MAX. Об этом сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.

Право на бесплатный билет имеют люди с инвалидностью, студенты, пенсионеры, а также члены многодетных семей.

Для получения билета необходимо прийти в кассу цирка, предъявить цифровой ID из мессенджера MAX и выбрать представление на 28 февраля либо 1 марта.

По одному цифровому ID выдается один билет — для человека с инвалидностью, пенсионера или студента. Родители из многодетных семей получают свои билеты аналогично, предъявив цифровой ID. Для детей они приобретаются на общих основаниях с 20-процентной скидкой, предусмотренной для многодетных семей. Для оформления льготы необходимо предъявить удостоверение многодетной семьи или QR-код из приложения «Госуслуги» вместе с паспортом родителя.

#казанский цирк #льготы
