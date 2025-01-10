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Происшествия 10 января 2025 17:08

Казанский цирк предупредил об участившихся случаях мошенничества с билетами

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Новогодняя сказка «Лабиринт» идет в Казанском цирке с аншлагами с 20 декабря прошлого года. Было запланировано рекордное, для традиционных новогодних праздников, количество представлений – 50. При этом билеты, на все оставшиеся представления, уже распроданы.

Встревоженные зрители обращаются в Казанский цирк, недоумевая, почему билеты купить не получается. В связи с этим активизировались всевозможные мошенники, которые пользуются ажиотажным спросом.

Казанский государственный цирк предупреждает об основных видах мошенничества:

  • «Перекупы», когда билеты продаются в 3-4 раза дороже их реальной стоимости.
  • Вам могут продать поддельные билеты – прошлогодние, из других цирков, с неправильными штрих-кодами и так далее. С такими билетами в цирк вы зайти не сможете, потому что электронная система на входе подобные билеты не считает.
  • Есть очень много предложений на сторонних сервисах, не имеющих к цирку никакого отношения, где люди предлагают различные услуги. Там вы также можете столкнуться со спекулянтами и мошенниками.
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