Казанский цирк предупредил об участившихся случаях мошенничества с билетами

Новогодняя сказка «Лабиринт» идет в Казанском цирке с аншлагами с 20 декабря прошлого года. Было запланировано рекордное, для традиционных новогодних праздников, количество представлений – 50. При этом билеты, на все оставшиеся представления, уже распроданы.

Встревоженные зрители обращаются в Казанский цирк, недоумевая, почему билеты купить не получается. В связи с этим активизировались всевозможные мошенники, которые пользуются ажиотажным спросом.

Казанский государственный цирк предупреждает об основных видах мошенничества: