Казанский цирк показал представление для многодетных семей Татарстана

Фото: © Рамиль Гали/ ИА «Татар-информ»

В Казанском государственном цирке в честь Дня защиты детей прошло представление для 260 многодетных семей из 45 муниципальных районов Татарстана. Праздничное мероприятие посетила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«Это представление позволяет познакомить самых маленьких детей с мастерством актеров и с самыми яркими примерами культуры», – заявила Фазлеева.

Она добавила, что по всему РТ сегодня проходят различные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей. «Все мероприятия, которые посвящены детям, пользуются большой популярностью среди жителей республики», – отметила спикер.

Фото: © Рамиль Гали/ ИА «Татар-информ»

Дети с восторгом приветствовали все выступления артистов. Перед ними выступили воздушные гимнасты, жонглеры, клоуны и даже дрессированные попугаи. Циркачи постоянно общались с маленькими зрителями.

Кроме того, между номерами были организованы интерактивные выступления клоунов, которые общались с залом исключительно пантомимой.

Фото: © Рамиль Гали/ ИА «Татар-информ»

Помимо концерта, во время праздничного мероприятия все гости получили от Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова подарки в виде денежных сертификатов на приобретение бытовой техники.