Казанский цирк открыл 137-й сезон шоу «ЦирКачество»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

17 октября Казанский государственный цирк открыл новый, 137-й по счету сезон премьерой шоу народных симпатий «ЦирКачество». Это интерактивная программа, в которой зрители голосуют за понравившихся артистов. Для цирка это новый формат: публика впервые приглашается к оценке номеров, и от ее активности зависит, кто получит звание Народного артиста Казанского цирка, сообщает пресс-служба цирка.

Согласно полученной информации, главная особенность шоу – звездный состав. Среди участников четверо лауреатов международного фестиваля в Монте-Карло. Дрессировщик тигров Бруно Тони (Италия), обладатель «Серебряного клоуна», представляет аттракцион с белыми, золотыми и бенгальскими тиграми. Заслуженный артист России Сергей Просвирнин вместе с внуком Андреем Киселевским показывает сочетание классической клоунады с современным подходом. Эквилибристка на канате Элиза Хачатрян (Армения), обладательница «Бронзового клоуна», единственная в мире балансирует на канате в пуантах. Акробатический коллектив на встречных качелях под управлением заслуженного артиста России Александра Скокова, также обладатель «Бронзового клоуна», выступает с единственным в мире номером на встречных качелях с полностью женским составом.

Еще один выдающийся дуэт – воздушные гимнасты на корд-де-парели Егор Сухоруков и Мария Андреева. Они показывают номер под песню «Смуглянка», поставленный Евгением Шевцовым и Ольгой Полтарак для программы Цирка Никулина «Музыка Победы» в 2025 году. Номер получил главный приз фестиваля «Золотой слон» в Жироне (Испания), «золото» фестиваля в Сен-Поль-ле-Дакс (Франция) и гран-при III Международного фестиваля Московского цирка Никулина «Артист». Его уникальность – в дуэте: гимнасты выполняют рискованные трюки вдвоем на одном канате и без страховки.

В шоу участвуют артисты из шести стран: Италии, Армении, Румынии, Молдовы, Белоруссии и России.

Зрительское голосование проходит в трех формах. Онлайн-голосование: на экранах во время представления появляется QR-код, по которому зрители голосуют за понравившийся номер. Специальное зрительское жюри: каждое представление случайным образом выбираются 5 человек из зала, каждый получает футболку члена жюри и десять голосов, которые может распределить между артистами. Аплодисменты: с помощью аппаратуры, замеряющей уровень громкости, сотрудники цирка определяют, какой номер понравился зрителям больше всего.

Каждый понедельник в соцсетях Казанского цирка публикуются промежуточные результаты зрительского рейтинга за прошедшую неделю. На заключительном представлении подведут итоги голосования и назовут тех, кто получит звание «Народного артиста Казанского цирка».

Режиссеры-постановщики – заслуженные артисты России Андрей Шарнин и Борис Никишкин. Хореограф-постановщик – Ирэна Грищенко. Шоу будет идти до 29 ноября 2026 года.