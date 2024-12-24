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Казанский цирк даст рекордное число новогодних представлений
Казанский цирк даст рекордное число представлений в дни новогодних каникул. Об этом рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на брифинге в Доме Правительства республики. Он был посвящен праздничным мероприятиям и мерам по обеспечению безопасности в городах и районах РТ во время новогодних каникул.
В этом году запланировано 50 шоу. Для сравнения: в конце 2022 — начале 2023 года прошло 34 представления «Морозко», а год назад — 43 шоу «Как кот на Новый год счастье принес».
Новогоднее представление 2024-2025 года называется «Лабиринт». Казанский цирк поставил это шоу совместно с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре и при участии дрессировщика Белорусского госцирка, заслуженного артиста России Сергея Нестерова. Режиссерами постановки стали Евгения Шевцова и хореограф Ольга Полторак. В основе сюжета — произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
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