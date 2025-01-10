Казанский цирк дал рекордное число шоу в новогодние праздники

Казанский цирк дал рекордное число представлений в новогодние праздники. Об этом сообщил первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова на брифинге в Кабмине республики.

С начала года в цирке Казани 44 раза показали представление «Лабиринт», подготовленное совместно с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре и при участии дрессировщика Белорусского госцирка, заслуженного артиста России Сергея Нестерова. В основе сюжета — произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

Шоу посетили 84 тыс. зрителей, а пять представлений дали для детей из семей участников СВО.

Для сравнения: в конце 2022-го — начале 2023 года прошло 34 представления «Морозко», а 12 месяцев назад — 43 шоу «Как кот на Новый год счастье принес».