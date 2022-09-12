Казанский цирк будет сотрудничать с бурятским – горожан ждут гастроли циркачей Улан-Удэ

Казанский государственный цирк и Государственный цирк Республики Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве. В будущем году благодаря этому казанцы увидят два лучших представления циркачей из Улан-Удэ: : мультимедийный пластический цирковой спектакль Zam Life и этно-шоу «Легенды Байкала».

Мистерия Zam-Life («Путь-жизнь») – это пластический цирковой спектакль в одном действии. Артисты бурятского цирка показывают еe c помощью aктepcкoгo мастерства, хореографии и сложных трюков. Спектакль с единой сюжетной линией, в которую вплетены уникальные номера, представленные в лучших традициях Цирка Бурятии.

Этно-шоу «Легенды Байкала» – это старинные бурятские легенды священного озера Байкал, рассказанные языком циркового искусства. Главный номер шоу – легенда о великой любви дочери седого Байкала красавицы Ангары и Енисея, который под куполом цирка исполнят воздушные гимнасты. В программе – акробаты, эквилибристы, каучук, дрессированные животные и многие другие.

Одновременно в цирке пройдет ярмарка достижений ремесленников Бурятии, мастер-классы и дегустации национальной кухни. Желающие смогут пообщаться и проконсультироваться с бурятскими целителями, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Напомним, в мае новым директором Казанского цирка стала Эльмира Булатова. Предыдущий директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин в ноябре прошлого года был уволен после служебной проверки.