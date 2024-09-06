Казанский центр «Доверие» победил во всероссийском конкурсе

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Казанский центр психолого-педагогической помощи «Доверие» занял первое место на всероссийском конкурсе «На связи с доверием» в номинации «Доверяем вместе!». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Всего на конкурс было подано около 200 заявок из 85 регионов страны. В частности, Татарстан представляли шесть проектов.

В номинации «Доверяем вместе!», в которой казанский центр стал одним из победителей, оценивались лучшие практики создания продукции с логотипом детского телефона доверия 8 (800) 200-01-22.

Конкурс был направлен на выявление эффективных практик информирования детей и родителей о возможности получения экстренной психологической помощи по детскому телефону доверия в субъектах Федерации — для их тиражирования.

Центр «Доверие» предлагает для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет бесплатную помощь в решении различных жизненных проблем и поддержку в сложных ситуациях. В этой работе организацию поддерживает Министерство по делам молодежи Татарстана.