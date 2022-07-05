Казанский чак-чак и татарский мед представят на гастрономическом фестивале в Москве

Казанский чак-чак, который победил в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России 2021», будет представлен на гастрономическом фестивале в Москве. Он пройдет с 14 по 17 июля, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Помимо чак-чака Татарстан на фестивале представит татарский мед «Татар Балы», утиный казылык «Булгария», утиная вяленая грудку по-татарски, виноградный напиток «Эмиз», татарский чай, сосиски Халяль «Татарские». Участниками мероприятия от республики станут шесть сельхозпредприятий и компаний.

«Гастрономический фестиваль “Вкусы России”, организованный Минсельхозом России, станет очередным этапом масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина с 2020 года», – отметили в пресс-службе.

Гастрофестиваль пройдет на 22 площадках в Москве, участие в нем примут около 300 брендов из 65 регионов России. Проект «Вкусы России» в формате фестиваля проходит впервые. На нем будут представлены участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводился в 2020 и 2021 годах для популяризации региональных продуктов и поддержки малого агробизнеса.