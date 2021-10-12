Казанский бульвар «Белые цветы» стал финалистом международного архитектурного конкурса

Бульвар «Белые цветы» («Ак чәчәкләр»), расположенный в Ново-Савиновском районе Казани, вошел в шорт-лист XVI международного фестиваля архитектуры и дизайна «Евразийская Премия 2021» (Eurasian Prize 2021). Об этом сообщает Дирекция парков и скверов столицы Татарстана.

В списке конкурсантов нынешнего года — специалисты из 22 стран. На суд жюри они представили объекты, находящиеся в 46 городах 29 государств.

Ведущие мастера современной архитектуры и дизайна, вошедшие в интернациональную группу экспертов из 16 стран, выбрали финалистов в трех профессиональных номинациях: «Архитектура», «Градостроительство» и «Дизайн». Также определены авторы лучших студенческих проектов.

Имена победителей станут известны во время торжественной церемонии награждения, которая пройдет 19 ноября в Екатеринбурге.

В рамках премии запланировано народное голосование. Его победителю будет вручен приз зрительских симпатий. Чтобы поддержать казанский бульвар, следует пройти по ссылке и выставить оценку по пятибалльной системе.