Казанский Богородицкий мужской монастырь посетила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова

фото: пресс-служба Казанской епархии

Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова посетила Казанский Богородицкий мужской монастырь. Ее сопровождали депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Татьяна Ларионова, заместитель Секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России, заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. Высоких гостей встречал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», по прибытии в обитель делегация возложила цветы к могиле митрополита Феофана (Ашуркова), расположенную у алтаря Казанского собора. Затем гости проследовали в Пещерный храм, поклонились месту явления чудотворной иконы Божией Матери в 1579 году. После осмотра Пещерного храма Анна Кузнецова посетила главный храм воссозданного собора, помолилась перед чтимым Казанским образом Царицы Небесной.

Глава Татарстанской митрополии рассказал Кузнецовой об истории Казанского собора, о святынях Казанского края.

Республику Анна Кузнецова посещает с рабочим визитом. Ожидается, что завтра заместителя председателя Госдумы примет Раис Татарстана Рустам Минниханов. После чего Анна Кузнецова примет участие в рабочей встрече по вопросу психологического сопровождения участников Специальной военной операции и их семей с практикующими психологами и социальными координаторами - участниками СВО филиала Фонда «Защитники Отечества» в Республике Татарстан. В рамках встречи состоится запуск программы «Психологический наставник».

Ожидают парламентария 6 декабря и в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан, где состоится встреча с победителями премии «Юный герой». Здесь же Анна Кузнецова посетит мастер-класс по лепке для матерей и жен участников Специальной военной операции и поучаствует в старте проекта «Новый год – вместе» (елка детских желаний подшефных городов: Лисичанска и Рубежное).

Кроме того, в программе зампреда Госдумы знакомство со школой «Адымнар-Казань», посещение урока «Семьеведение» и Казанского военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации, а также работа в стратегической сессии «Семейный код Татарстана. Диалог о важном» с участием молодых, в том числе, студенческих и многодетных семьей.

материал подготовлен при содействии пресс-службы Казанской епархии