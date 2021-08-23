Казанский благотворительный фонд уличил Анджелину Джоли в хайпе и пригласил в Афганистан

Казанский благотворительный Фонд мусульман России пригласил американскую актрису и специального посланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелину Джоли в Афганистан, чтобы она на месте ознакомилась с ситуацией после побега сил США.

Реакция от фонда последовала, после того как актриса разметила на своей странице в соцсетях пост, в котором выразила недовольство действиями американских властей, назвав их предательством афганского народа и призвала власти и общественность присоединиться к помощи беженцам и защите прав афганских женщин.

«Мы согласны с вами, но в масштабах случившейся гуманитарной катастрофы в Афганистане отчасти вина лежит и на Вас. Имея долгое время специальный статус в ООН, вы не уделяли афганской проблеме должного внимания. При этом ситуация с выводом войск США была известна еще год назад, а 29 февраля 2020 года США и движение „Талибан“* (организация, запрещенная в РФ) подписали даже соглашение о выводе всех регулярных войск США и НАТО. Более того, за месяц до прихода движения „Талибан“* к власти в американских СМИ открыто предупреждали о грядущем переломе ситуации. Уже тогда, пользуясь своим специальным статусом, Вы могли бы развернуть гуманитарную миссию по спасению афганцев, в том числе женщин и детей, от радикалов, рвущихся к власти», — обратился в письме к Анджелине Джоли генеральный директор благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Далее он констатирует факт, что благотворительные организации США и их западные партнеры сбежали из Афганистана. Были заблокированы все счета как в афганских банках, так и банковские системы Исламской Республики, подконтрольные США. Местная валюта обесценилась, продукты существенно подорожали. Население оказалось в критической ситуации.

«Я пишу это, так как знаю ситуацию изнутри — мы находимся там, несмотря на то, что последние безответственные действия американского правительства существенно осложняют нашу работу. И тем не менее, мы всеми силами продолжаем помогать местному населению в этой непростой ситуации», — подчеркнул Рустам Хабибуллин.

Далее генеральный директор Фонда посоветовал Анджелине Джоли, если она действительно хочет помочь народу Афганистана, не ограничивать свои благородные порывы постами в социальных сетях, а призвать благотворительные и гуманитарные организации США и стран НАТО вернуться в Афганистан и возобновить оказание адресной помощи местному населению. А также содействовать разблокированию замороженных банковских счетов физических и юридических лиц Афганистана.

«Я приглашаю Вас в представительство нашего фонда в Афганистане. Вы сможете своими глазами увидеть сложившуюся ситуацию, напрямую пообщаться с нуждающимися, беженцами, а также с женщинами, чей социальный статус и угнетение вызывают вашу обеспокоенность», — написал в заключение Рустам Хабибуллин.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.