Казанский благотворительный фонд передал 1820 упаковок медикаментов нуждающимся афганцам

Фото: ИА " Татар - информ"

Казанский благотворительный патриотический фонд мусульман России продолжает акцию по доставке необходимых медикаментов в наиболее нуждающиеся уезды Афганистана, в том числе и в места проживания местной татарской общины.

«Наша акция по предоставлению безвозмездной помощи нуждающимся больным Афганистана продолжается. Каждый день по заявкам из афганских уездов наши сотрудники адресно передают необходимые медикаменты», — рассказал журналисту ИА «Татар-информ» генеральный директор фонда Рустам Хабибуллин.

По словам собеседника агентства, на сегодняшний день фонд передал в общей сложности 1820 упаковок медикаментов.

«Мы работаем по предварительным заявкам, составленным советами старейшин уездов. Передаем медикаменты из рук в руки с видео- и фотоотчетами о проделанной работе. Нам очень важно, чтобы каждая коробка медикаментов попала действительно нуждающимся», — отметил Рустам Хабибуллин.

На предоставленном фондом ИА «Татар-информ» видео женщина из лагеря беженцев, который находится под Кабулом, поблагодарила организацию за усилия ее сотрудников по доставке медикаментов непосредственно беженцам.

Беженка сказала, что не раз слышала о доставке различной гуманитарной помощи и рада тому, что и ее семья наконец получила необходимые медикаменты. Она выразила надежду, что такая помощь простым людям будет продолжатся. Кроме того, жительница Афганистана рассказала, что беженцы живут в палатках и у них практически ничего нет, даже теплой одежды. Сейчас стало очень холодно, и в этом вопросе она тоже просит им помочь.

«По заявке старейшин уезда Чалсутун под Кабулом фондом также были предоставлены необходимые медикаменты. В основном для детей. Пока поступают такие заявки от нуждающихся, мы их будем стараться выполнять», — подчеркнул Рустам Хабибуллин.