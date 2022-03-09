Казанский предприниматель: «Санкции дадут мощный толчок для развития бизнеса в России»

С введением санкций в краткосрочной перспективе Россию ждут трудности, в долгосрочной — успешное развитие внутреннего производства: откроются новые рынки, появятся новые продукты и товары. Прогнозами с «Татар-информом» поделился казанский предприниматель, генеральный директор компаний «Таймас-групп», «Итель» и «Трейд-ин центр» Динар Миннахметов.

По мнению собеседника агентства, с точки зрения политики экономические санкции все равно бы ввели. «В условиях санкций мы уже живем не первый год. Возможно, не так резко мы бы их получили, однако это даст большой мощный толчок для бизнеса. Очень много ниш откроется», — поделился прогнозами предприниматель.

Он выразил уверенность, что в это сложное время со стороны государства будет оказана поддержка малому и среднему бизнесу. А если государство откроет льготные кредиты для бизнеса и при этом научится контролировать расходование этих средств, то представители МСБ смогут реализовать новые проекты.

«Государство, несомненно, окажет поддержку малому и среднему бизнесу, так как ситуация очень сложная. А если это не произойдет, то наступит сильнейший кризис, наступление которого мы сейчас наблюдаем. Но паниковать, я думаю, не стоит. Согласен, что какие-то продукты исчезнут на время, пока мы свои производства не наладим, потому что большая часть товаров и оборудования у нас импортная. Ждем налоговые льготы. Сейчас уже вводят отсрочку налоговых отчислений», — отметил казанский бизнесмен.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.