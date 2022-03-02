Казанский бизнесмен: «Ограничения в отношении нашей страны ввели бы в любом случае»

В условиях новых санкций важно продолжать работать и заниматься своим делом, кризис минует так же как это было в 2008 и 2014 годах. Такое мнение выразил казанский предприниматель, генеральный директор компаний «Таймас -групп», «Итель» и «Трейд-ин центр» Динар Минахметов.

«Я занимаюсь бизнесом более 13 лет, и за это время моим компаниям удалось пережить кризис 2008 года, 2014 года. Это удалось благодаря сплоченной команде, единству духа и правильно принятым решениям. Россия живет в режиме санкций не первый год. И я уверен, что новые ограничения в отношении нашей страны ввели бы в любом случае, независимо от наших действий. В это непростое время всем нам важно проявлять единство, верить в свою страну и максимально поддерживать принятые руководством страны решения», – сказал Минахметов.

Предприниматель выразил уверенность, что со стороны государства будет оказана поддержка как малому, среднему бизнесу, так и населению.

«Сегодня уже внедряется импортозамещение, ведется поддержка российских предпринимателей и бизнеса, правительство облегчает налоговый режим для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками, также ожидается масштабная амнистия капиталов. В этот непростой период Правительство Татарстана активно ведет работу по разработке механизмов поддержки всех слоев населения и бизнеса», – подчеркнул бизнесмен.