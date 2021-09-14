Казанский батальон по охране ВГО Росгвардии отметил 14-летие со дня образования
Сегодня Казанский батальон по охране важных государственных объектов ПривО Росгвардии отпраздновал свой день рождения. Уже 14 лет под надежной защитой росгвардейцев находятся Пороховой завод и научно-исследовательский институт химических продуктов.
В торжестве приняли участие замглавы администрации Кировского и Московского районов Казани Денис Сугоняко, заместитель генерального директора Казанского порохового завода Александр Колясев; советник министра МВД по РТ Анатолий Завгороднев и Герой России Алексей Кораблев.
Открыл мероприятие командир батальона подполковник Евгений Смелов. Он поздравил личный состав и ветеранов с праздником и пожелал им крепкого здоровья и успехов в воинской службе.
Поздравили личный состав с юбилеем также и другие официальные участники мероприятия. Наиболее отличившиеся военнослужащие батальона были награждены ценными подарками и благодарностями.
«Сегодня нашей части исполнилось 14 лет, но ее история началась задолго до этого. Первая воинская часть на этом месте появилась в 1927 году, уже более 90 лет наши войска охраняют пороховой завод, а позднее и государственный научно-исследовательский институт химических продуктов», – поделился замкомандира воинской части по работе с личным составом майор Александр Янов.
Он рассказал, что во времена Великой Отечественной войны войска части охраняли государственную казну, которая была эвакуирована из Москвы в Казань, также здесь готовили снайперов и отправляли на фронт снайперские команды.
Кроме того, во время мероприятия состоялось открытие часовни, построенной на территории воинской части самими военнослужащими. Настоятель храма святой великомученицы Варвары Отец Виталий провел обряд освящения часовни.
«Я вырос в этом районе, в соседнем парке играл футбол, катался на коньках. Также служил в рядах вооруженных сил России, был пограничником, поэтому не понаслышке знаю лишения и тяготы воинской службы. Желаю вам крепкого здоровья, братолюбия, мира, любви, спокойствия. Сегодня мне выпала честь освятить вашу часовню. Церковь и армия – неразделимы», – обратился к военнослужащим отец Виталий.
Закончилось мероприятие праздничной концертной программой в исполнении творческих коллективов Кировского и Московского районов Казани.