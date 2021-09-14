Казанский батальон по охране ВГО Росгвардии отметил 14-летие со дня образования

Владимир Васильев

Сегодня Казанский батальон по охране важных государственных объектов ПривО Росгвардии отпраздновал свой день рождения. Уже 14 лет под надежной защитой росгвардейцев находятся Пороховой завод и научно-исследовательский институт химических продуктов.

В торжестве приняли участие замглавы администрации Кировского и Московского районов Казани Денис Сугоняко, заместитель генерального директора Казанского порохового завода Александр Колясев; советник министра МВД по РТ Анатолий Завгороднев и Герой России Алексей Кораблев.

Фото: © Владимир Васильев

Открыл мероприятие командир батальона подполковник Евгений Смелов. Он поздравил личный состав и ветеранов с праздником и пожелал им крепкого здоровья и успехов в воинской службе.

Поздравили личный состав с юбилеем также и другие официальные участники мероприятия. Наиболее отличившиеся военнослужащие батальона были награждены ценными подарками и благодарностями.

Фото: © Владимир Васильев

«Сегодня нашей части исполнилось 14 лет, но ее история началась задолго до этого. Первая воинская часть на этом месте появилась в 1927 году, уже более 90 лет наши войска охраняют пороховой завод, а позднее и государственный научно-исследовательский институт химических продуктов», – поделился замкомандира воинской части по работе с личным составом майор Александр Янов.

Он рассказал, что во времена Великой Отечественной войны войска части охраняли государственную казну, которая была эвакуирована из Москвы в Казань, также здесь готовили снайперов и отправляли на фронт снайперские команды.

Фото: © Владимир Васильев

Кроме того, во время мероприятия состоялось открытие часовни, построенной на территории воинской части самими военнослужащими. Настоятель храма святой великомученицы Варвары Отец Виталий провел обряд освящения часовни.

«Я вырос в этом районе, в соседнем парке играл футбол, катался на коньках. Также служил в рядах вооруженных сил России, был пограничником, поэтому не понаслышке знаю лишения и тяготы воинской службы. Желаю вам крепкого здоровья, братолюбия, мира, любви, спокойствия. Сегодня мне выпала честь освятить вашу часовню. Церковь и армия – неразделимы», – обратился к военнослужащим отец Виталий.

Фото: © Владимир Васильев

Закончилось мероприятие праздничной концертной программой в исполнении творческих коллективов Кировского и Московского районов Казани.