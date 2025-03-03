Казанский «Барс» постарается зацепиться за зону плей-офф в матче с московской «Звездой»

Фото: пресс-служба ХК "Барс"

«Барс» сегодня будет проходить экзамен в матче с фарм-клубом ЦСКА, московской «Звездой».

Казанский клуб сохраняет шансы на выход в плей-офф ВХЛ, но при условии, что команда проведет остаток сезона безупречно, практически без поражений. «Барсы» сейчас располагаются на 21-м месте в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги, оставая от спасительного 16-го места на три очка. Проблема в том, что «Барс» провел на две игры больше, чем ближайшие конкуренты. В последней игре казанцы на своем льду уступили главному аутсайдеру, «Юнисону-Москве», со счетом 1:4.

Москвичи, напротив, в последнее время набрали отличный ход, практически гарантировав себе место в плей-офф. Столичная команда на данный момент занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 72 очка. В последнем матче «Звезда» на своем льду оказалась сильнее «Норильска» в серии буллитов – 5:4Б.

Начало сегодняшней встречи – 19:30 по московскому времени, на льду казанского Дворца Спорта на Московской улице.