Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин отметил, что Белоруссия входит в десятку крупнейших партнеров республики.

Фото: официальный канал Минпромторга РТ в МАКС

«Перед Казанским авиационным заводом стоит масштабная и ответственная задача – выход на объем производства 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Для этого необходимо расширить номенклатуру комплектующих изделий, закупаемых у поставщиков, и в кратчайшие сроки выстроить устойчивые связи между заводом и предприятиями-кооперантами», – сказал он.

Договоренность о проведении Дня поставщика была достигнута во время недавнего визита татарстанской делегации в Белоруссию.

Фото: официальный канал Минпромторга РТ в МАКС

В мероприятии также приняли участие первый заместитель министра промышленности Беларуси Виктор Щетько, председатель концерна «Беллегпром» Надежда Лазаревич, представители КАЗа и других предприятий.