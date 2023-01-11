Казанский аспирант выиграл миллион рублей на стартап по увеличению нефтеотдачи

Аспирант КФУ Алфаяад Ассим Гани Хашим выиграл 1 млн рублей в конкурсе «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Он представил на суд жюри свой стартап, который направлен на разработку технологии для увеличения нефтеотдачи пласта, сообщает пресс-служба КФУ.

Проект способен решить проблемы, которые возникают при добыче нефти и газа на трудноизвлекаемых месторождениях – такие как снижение проницаемости и повышение вязкости, пояснил аспирант. «Для того чтобы найти решение этих задач, необходимо выбрать оптимальную технологию воздействия на пласт, этому и посвящен данный проект», – объяснил он.

Всего жюри конкурса отметило 380 проектов представителей 154 вузов из 54 регионов России, в том числе победили 18 студентов и аспирантов КФУ.