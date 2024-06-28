Казанский архитектор показала эскизы Центра робототехники школы «СОлНЦе»

Фото: t.me/arch_elena/

Главный архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева опубликовала в своем Telegram-канале эскизы Центра робототехники школы «СОлНЦе», который будет построен в Казани.

Фото: t.me/arch_elena/

Специалист пояснила, что это уже более детальные эскизы по сравнению с теми, что были опубликованы ею в начале марта. Изначально здание создавалось исключительно как спортивный блок школы, на первом этаже должен был разместиться бассейн. Но потом было принято решение отвести часть нового корпуса под Центр робототехники, соответствующее поручение после предварительного одобрения на межведомственной комиссии дал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Сейчас архитектор обратила внимание на оформление круглых окон и на то, «как оживляет фасады детальная проработка».

Фото: t.me/arch_elena/

«Теперь интересно рассматривать фасады: очевидна красота ригельного кирпича — его кладки на плоскости и в качестве оправы круглого окна; деликатно, но очевидно введен „цвет солнца“ (желтый — прим. Т-и), а некоторые интерьерные элементы заявляют о себе через остекление», — перечислила Валеева ставшие очевидными особенности проекта.

Помимо прочего, главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» отметила вклад других авторов проекта в его разработку.