Казанский аквапарк Baryonix объявил о своем закрытии

Первый казанский аквапарк Baryonix, расположенный на Мазита Гафури, 46, что более привычно для горожан как Fun24 или официально в торгово-развлекательном комплексе «Калейдоскоп», объявил о своем закрытии с 1 сентября. Информацию о прекращении деятельности аквапарк разместил в своем аккаунте в Instagram.

«К сожалению, наш аквапарк закрывается в связи с окончанием договора аренды. Практически ежедневные переговоры с весны 2021 с новым собственником не принесли результата, договориться не получилось. Такое бывает. Мы старались, как могли. О закрытии стало известно сегодня днем», – констатировала администрация Baryonix.

В посте также сообщается, что подробности разногласий с новым собственником не могут быть разглашены, так как до 5 сентября аквапарк, согласно действовавшему до 31 августа договору аренды, имеет лимит времени на вывоз своего оборудования.

«Нам бы очень хотелось разойтись цивилизованно, о чем последний месяц и просили. Надеемся, все будет хорошо. Всем коллективом нам очень жаль, что приходится прощаться! Но что ни делается, все к лучшему, так ведь?» – говорится в посте.