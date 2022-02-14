Казанский аквапарк «Барионикс» возобновит работу

Казанский аквапарк «Барионикс», который закрылся в начале осени прошлого года, возобновит работу.

«После длительных переговоров с конца августа 2021 года наконец достигнуты договоренности с новым арендодателем. И в аквапарке уже приступили к подготовительным работам. Предварительный срок завершения работ — конец марта», — рассказали в пресс-службе заведения.

Анонс о возобновлении деятельности опубликован и на странице аквапарка в Instagram. Отмечается, что 1 марта откроется горячая линия, на которую смогут звонить казанцы по интересующим их вопросам.