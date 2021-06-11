Казанский «Ак Барс» завоевал четыре премии по маркетингу и коммуникациям КХЛ

Хоккейный клуб «Ак Барс» получил главные призы в четырех номинациях по маркетингу и коммуникациям по итогам прошедшего сезона КХЛ.

Работа казанского клуба была отмечена в номинациях: «Лучший интернет-сайт клуба», «Лучший спонсорский рекламный ролик в рамках партнерства с клубом» (ролик TANECO с Данисом Зариповым), «Лучший игрок по взаимодействию со СМИ» (Артем Лукоянов) и «Лучший фотограф» (Ильнар Тухбатов).

Призы были вручены представителям «Ак Барса» в Москве в ходе семинара представителей клубов КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ, сообщает пресс-служба казанского клуба.