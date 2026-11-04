«Ак Барс» в первом матче выездной серии крупно уступил «Сибири»

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» в первом матче выездной серии уступил «Сибири» на льду новосибирской «Сибирь-Арены» со счетом 3:1.

Первую шайбу на 4-й минуте игры забросил в ворота хозяев форвард казанцев Григорий Денисенко. Однако менее через минуту нападающий новосибирцев Александр Кисаков сравнял счет. На 10-й минуте его коллега Александр Яремчук удвоил преимущество «Сибири». До конца первого периода счет не изменился, несмотря на все усилия гостей.

Во втором периоде многочисленные атаки хоккеистов «Ак Барса» также не принесли им успеха. И в третьем периоде подопечные Анвара Гатиятуллина не сумели изменить ход игры. А вот сибиряки смогли увеличить разрыв: на 53-й минуте отличился форвард Степан Никулин, причем произошло это с передачи вратаря «Сибири» Михаила Бердина. В итоге победа досталась команде Ярослава Люзенкова.

При этом положение команд в турнирной таблице Восточной конференции не изменилось. Новосибирский клуб находится на 10-й позиции с 21 очком, заработанным в 24 играх, а казанский остается на четвертой строчке с 24 очками, набранными в 24 матчах.

До сегодняшней игры «Ак Барс» на своем льду уступил питерскому СКА со счетом 3:4. Таким образом, казанцы потерпели второе поражение подряд. Выездная серия для команды из столицы Татарстана продолжится встречей с челябинским «Трактором» 6 ноября.