Казанский «Ак Барс» проведет второй матч финальной серии против «Локомотива»

Сегодня в Ярославле пройдет второй матч финальной серии КХЛ. Местный «Локомотив» второй раз за неделю сыграет с казанским «Ак Барсом».

Первая игра между соперниками завершилась победой ярославцев со счетом 3:1. Тогда у казанцев забил Миллер, а у «Локо» отличились Радулов, Березкин и Фрейз.



Второй матч финала пройдет сегодня, 13 мая, в 19:00. Встреча состоится в Ярославле.



Отметим, что последний раз «Ак Барс» становился чемпионом КХЛ в сезоне 2017/18.