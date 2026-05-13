13 мая 2026

Казанский «Ак Барс» проведет второй матч финальной серии против «Локомотива»

Фото: ХК "Ак Барс"

Сегодня в Ярославле пройдет второй матч финальной серии КХЛ. Местный «Локомотив» второй раз за неделю сыграет с казанским «Ак Барсом».

Первая игра между соперниками завершилась победой ярославцев со счетом 3:1. Тогда у казанцев забил Миллер, а у «Локо» отличились Радулов, Березкин и Фрейз.

Второй матч финала пройдет сегодня, 13 мая, в 19:00. Встреча состоится в Ярославле.

Отметим, что последний раз «Ак Барс» становился чемпионом КХЛ в сезоне 2017/18.

#ХК Ак барс
