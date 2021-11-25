Казанский «Ак Барс» проиграл СКА в овертайме

К встрече с одним из лидеров Западной конференции КХЛ казанцы подошли с пятиматчевой победной серией, но СКА, лишь позавчера в Нижнекамске прервавший шестиматчевую серию поражений, разгромив «Нефтехимик» (8:2), победил «Ак Барс» в овертайме, хотя казанцы отыгрались со счета 0:3.

Тренерский штаб «Ак Барса» сегодня сделал два изменения в составе: вместо Дениса Комкова в нападении и Никиты Лямкина в защите сыграли Никита Дыняк и Кристиан Хенкель.

В первом периоде к радости публики команды начали соревноваться в открытом хоккее на больших скоростях. И очень скоро казанцы получили отличный шанс выйти вперед, получив преимущество «пять на три» на 108 секунд. В невероятной куче-мале на пятачке Дмитрий Кагарлицкий со второй попытки затолкал шайбу в сетку. Но после видеопросмотра арбитры не засчитали взятие ворот, усмотрев помеху вратарю. Первыми свой шанс реализовали армейцы, Андрей Кузьменко очень красиво обыграл двух казанцев и послал шайбу в ближнюю девятку, 0:1. Несмотря на большую активность — броски в створ ворот 15-7, хозяева проиграли период.

СКА ярко показал вскоре после начала второго периода, что у них нет проблем с реализацией лишнего, когда в касание Антон Бурдасов забил в большинстве, 0:2. Три подряд удаления в составе «Ак Барса» хорошо помогли армейцам захватить инициативу. Так что счет стал 0:3, на добивании вовремя оказался Мэтт Робинсон. Добавил настроения публике гол Никиты Дыняка, забитый отменным кистевым броском. СКА, конечно, опротестовал законность взятия ворот. Но после видеопросмотра арбитры утвердили счет 1:3. На волне успеха хозяева сократили разрыв в счете до минимума, с удобной передачей Даниса Зарипова, проводящего шестой кряду матч, Стивен Кэмпфер забил сильным щелчком при помощи рикошета, 2:3.

В третьем периоде пресс атак «Ак Барса» снова дал свои плоды. Идеальная передача Дмитрия Юдина на пятачок, подставленная клюшка Джордана Уила — 3:3. Затем питерцы еще раз забили в большинстве, но не по правилам, что определили судьи после видеопросмотра. Концовка основного времени прошла с заметным преимуществом СКА, но Тимур Билялов, защищавших ворота хозяев в одиннадцатой встрече подряд, просто чудеса творил. Еще и в очередной раз «барсы» удалились в концовке. Овертайм.

В дополнительной пятиминутке казанцы отбились в меньшинстве, но пропустили в равных составах после красивого броска Никиты Гусева, 3:4.

«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1). Шайбы забросили: Дыняк (36), Кэмпфер (38), Уил (45) — Кузьменко (13), Бурдасов (27), Робинсон (35). Штраф: 16-12.

«Ак Барс»: Билялов. Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Зарипов; Юдин — Журавлёв, Тарасов — Уил — Петров; Адамчук — Рукавишников, Панюков — Воронков — Дыняк; Лучевников, Булатов — Глухов — Лукоянов; Квартальнов.

После 33 матчей в активе казанцев стало 45 очков, третье место. В следующем туре 28 ноября в Нижнекамске «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком».