Казанский «Ак Барс» покинул нападающий Любимов

По соглашению сторон казанский хоккейный клуб «Ак Барс» расторг контракт с нападающим Романом Любимовым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Форвард присоединился к «барсам» в декабре 2020 года, провел девять игр в регулярном чемпионате КХЛ, отличившись двумя результативными передачами.

Ранее 29-летний уроженец Твери поиграл в столичных ЦСКА и «Спартаке», подмосковном «Химике», откуда и перешел в «Ак Барс». Одиннадцать матчей Любимов провел в НХЛ за «Филадельфию Флайерс». В 2016 году Роман стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России.