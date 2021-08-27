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Ру Тат
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27 августа 2021  20:06
Cергей Гаврилов

Казанский «Ак Барс» покинул нападающий Любимов

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По соглашению сторон казанский хоккейный клуб «Ак Барс» расторг контракт с нападающим Романом Любимовым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Форвард присоединился к «барсам» в декабре 2020 года, провел девять игр в регулярном чемпионате КХЛ, отличившись двумя результативными передачами.

Ранее 29-летний уроженец Твери поиграл в столичных ЦСКА и «Спартаке», подмосковном «Химике», откуда и перешел в «Ак Барс». Одиннадцать матчей Любимов провел в НХЛ за «Филадельфию Флайерс». В 2016 году Роман стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России.

#хк ак барс
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