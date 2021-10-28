Казанский аграрный университет построит 16-этажное общежитие

Казанский государственный аграрный университет планирует построить 16-этажное общежитие в Приволжском районе Казани, рядом с Фермским лесом, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Ведомство одобрило проектную документацию и результаты инженерных изысканий для строительства нового общежития.

Общежитие рассчитано на 620 мест. На первом этаже общежития предусмотрены медицинские, спортивные, хозяйственные и административные помещения, а также помещения жилого блока. Со второго по пятнадцатый разместятся жилые блоки со вспомогательными помещениями.

Студенты будут жить в двух- и трехкомнатных блоках с кухней и санузлом. На втором, четвертом и восьмом этажах для проживания людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрены трехкомнатные универсальные жилые блоки с увеличенными проходами и дверными проемами, а также специально оборудованными санузлами.

Деньги на строительство выделит федеральный бюджет.