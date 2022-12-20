Казанский аграрный университет планирует летом запустить в работу агробиотехнопарк

Казанский государственный аграрный университет планирует летом 2023 года открыть и полностью запустить в работу агробиотехнопарк. Он расположен в селе Нармонка Лаишевского района на 212 гектарах. Об этом сообщил ректор вуза Айрат Валиев на заседании Высшего совета РОД «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр».

«Все мы понимаем, что подготовить на асфальте агронома или любого другого специалиста агропромышленного комплекса невозможно. Поэтому мы создаем агробиотехнопарк университета. Он находится недалеко от Казани», – рассказал спикер.

В этом году на площадке агропарка было посеяно 1,6 тыс. делянок, испытано 40 препаратов и 30 новых сортов и гибридов, заложено 15 регистрационных опытов. Кроме того, произведено 55 тонн безвирусного семенного картофеля и 500 тонн элитных семян зерновых и зернобобовых культур.

Началось также строительство инфраструктурных объектов, была проведена система орошения на 100 гектарах, отметил Валиев. «Это наша учебная научно-экспериментальная база», – подчеркнул он.