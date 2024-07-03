Казанский аграрный университет откроет профессиональное обучение флористике

Казанский государственный аграрный университет в сентябре организует профессиональное обучение флористике как дополнительное образование. Об этом «Татар-информу» сообщил декан факультета лесного хозяйства и экологии вуза Борис Иванов на выставке «Агроволга».

Фото: Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Направление “Флористика” университет практикует в течение года. В рамках образовательной программы бакалавриата есть такая дисциплина. Это новое направление, оно становится востребованным и развивается. Поэтому решили его расширить – извне набирать на курсы для обучения. Теперь все, кто хочет, может прийти и обучиться, даже пенсионеры», – рассказал спикер.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Преподаватель предмета «Флористика» Эндже Байбекова добавила, что на выставке «Агроволга» университет представляет травоплетение и свадебную флористику.

«Для работы используем травы, цветы, ветки, шишки. Например, из веток сплели кашпо», – отметила она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Кроме того, на факультете лесного хозяйства и экологии с сентября начнется обучение по направлениям «Экономист-лесовод» и «Экономист ландшафтной архитектуры».

«У нас есть программа по ландшафтной архитектуре, на которой будут получать базовые знания по проектированию ландшафтов. Причем не только в городской местности, но и в частных подворьях. Это тоже востребованное направление», – подчеркнул Иванов.