Казанский аэропорт за 8 месяцев принял 3,6 млн туристов

За 8 месяцев 2024 года услугами международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая воспользовались почти 3,6 млн человек. Это на 4% больше, чем в прошлом году, рассказала на деловом понедельнике директор комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова. В структуре перелетов 29% - пассажиры внутренних линий, 71% - международных.

«К примеру, рейсы в Дубай осуществляются ежедневно. В Египет авиасообщение осуществляется по двум направлениям – Шарм-эш-Шейх и Хургада. Рейсы в Шарджу выполняются три раза в неделю. Ближе к саммиту БРИКС их количество будет увеличено, и они будут выполняться ежедневно, что обеспечит более удобный доступ к этому направлению», - уточнила Санникова.

Она также напомнила, что 28 сентября запустили прямой рейс между Казанью и Шанхаем, а 27 октября планируют открыть еще одно направление – из столицы Татарстана до Абу-Даби.