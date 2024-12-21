news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанский аэропорт снял ограничение на прием и выпуск самолетов
Скопировать ссылку
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.
Напомним, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Как сообщает Росавиация, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять рейсов, следовавших в Казань.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400