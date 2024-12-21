Казанский аэропорт снял ограничение на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

Напомним, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщает Росавиация, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять рейсов, следовавших в Казань.