Казанские журналисты написали «Татарча диктант» на площадке «Татмедиа»

Более 30 казанских журналистов и редакторов стали участниками всемирной образовательной акции «Татарча диктант-2021» сегодня на площадке «Татмедиа». Они писали диктант по отрывкам из произведений писателя Гумера Баширова.

«Как будто заново сходил в школу со строгим учителем. Текст был длинным, под конец даже устала рука. Приятно было вспомнить, как пишутся диктанты. На самом деле ничего страшного и сложного не было», — поделился впечатлениями после диктанта руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Участник акции отметил, что татарский язык соответствует мировоззрению людей. Меняется мир, и вместе с ним меняется татарский язык.

«Сегодня важно вернуться к истокам татарской литературы и посмотреть, как писали классики, как строили слог. Это очень полезно», — подчеркнул Салимгараев.

Всемирная образовательная акция «Татарча диктант» уже в шестой раз проходит в России с 10 по 12 сентября. Основным днем проведения акции в Татарстане и Башкирии стало 10 сентября, в других регионах — 11-е число, а за рубежом — 12-е. Главной площадкой в Казани стал Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Также мероприятие проходит в учреждениях, организациях и всех вузах столицы Татарстана. Помимо этого, желающие могут принять участие в акции онлайн.

Участники из Татарстана и Башкирии пишут диктант по отрывкам из произведений писателя Гумера Баширова. В Казани тексты на главной площадке читает профессор, доктор филологических наук Фоат Галимуллин. За рубежом участники будут писать текст под диктовку заслуженного артиста РТ, артиста Татарского государственного театра им. Галиасгара Камала Фаниса Зиганшина. Трансляция диктанта организована на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета.

Результаты акции можно будет узнать на сайте diktant.tatar — они будут опубликованы не позднее, чем через 30 дней после завершения «Татарча диктанта».