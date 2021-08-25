Казанские зоозащитные организации получат льготы и преференции

Деятельность по обращению с безнадзорными животными будет включена в приоритетные направления городского хозяйства. О таком решении рассказал сегодня мэр Казани Ильсур Метшин на круглом столе по вопросам общественного обращения с животными, прошедшем в КЦ «Сайдаш».

«Чтобы стимулировать деятельность организаций, занимающихся животными, мы готовы этот вид деятельности включить в приоритетные направления городского хозяйства. Это позволит участвовать в городских конкурсах по получению грантов, пользоваться льготными кредитами, льготной арендной платой и другими послаблениями. Мы будем рады, если зоозащитные организации у нас будут множиться, а мы поддержим их не только административным ресурсом, но и рублем», — заметил он.

Мэр пояснил, что существует «небольшой перечень приоритетных направлений городского хозяйства». К примеру, перед Универсиадой 2013 года таким направлением было изготовление сувенирной продукции.

По итогам встречи мероприятия, направленные на организацию ответственного обращения с животными и решение проблемы бездомных собак, решено объединить в отдельное направление проекта «Добрая Казань».