Казанские юные десантники почтили память героя СВО Айвара Миншагаева

Воспитанники военно-патриотического клуба «Юный десантник» имени гвардии сержанта ВДВ Клетнёва, созданного при казанской кадетской школе-интернате имени Героя СССР Бориса Кузнецова, провели памятное мероприятие, приуроченное к годовщине гибели участника СВО, выпускника данной школы Айвара Миншагаева. Недавно указом Президента России Владимира Путина военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.

Сначала члены клуба и его руководитель Талгат Камалиев возложили цветы к мемориальной доске Айвара на территории школы, а затем приняли участие в открытии Первенства СШОР по боксу «ФСО „Идель“».

Приветствуя участников турнира, Камалиев рассказал о подвиге Айвара Миншагаева. Позже воспитанник клуба и участник соревнований Эмиль Галлямутдинов прочитал стихотворение, посвящённое всем погибшим на СВО бойцам, а после присутствующие почтили их память минутой молчания.

Это уже не первое мероприятие, которое проходит по инициативе военно-патриотического клуба «Юный десантник». В декабре 2024-го на территории Казанской кадетской школы-интерната открылся памятник 120-й дивизионно-полковой авиадесантной самоходной артиллерийско-миномётной установке «Нона-С». Мероприятие было приурочено ко Дню Героя России.

Отметим, что Президент РФ Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества в честь участников СВО и 80-летия Победы.

Фото Талгата Камалиева