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Казанские художники рассказали, как популяризировать татарскую культуру через комиксы
Проект «Миллиард.Татар» представил серию комиксов, направленных на популяризацию татарской культуры. Презентация проекта состоялась сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».
«За год нами было запущено три проекта: „Путешествие в неизведанные земли: история Ибн Фадлана и булгарского царя Алмуша“, „Мулланур Вахитов: создатель мусульманской армии и защитник Казани“ и первый татарский нейрокомикс „История Зиланта“. Помимо этого, сейчас мы переводим на татарский язык известный российский комикс „Северный паук“ Евгения Зубкова», — рассказал участник проекта «Миллиард.Татар» Ильгизар Вахитов.
На мероприятии также присутствовали авторы всех перечисленных работ: художница Анна Белянушкина и дизайнер Руслан Густов.
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