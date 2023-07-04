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Культура 4 июля 2023 11:25

Казанские художники рассказали, как популяризировать татарскую культуру через комиксы

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Казанские художники рассказали, как популяризировать татарскую культуру через комиксы
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Проект «Миллиард.Татар» представил серию комиксов, направленных на популяризацию татарской культуры. Презентация проекта состоялась сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«За год нами было запущено три проекта: „Путешествие в неизведанные земли: история Ибн Фадлана и булгарского царя Алмуша“, „Мулланур Вахитов: создатель мусульманской армии и защитник Казани“ и первый татарский нейрокомикс „История Зиланта“. Помимо этого, сейчас мы переводим на татарский язык известный российский комикс „Северный паук“ Евгения Зубкова», — рассказал участник проекта «Миллиард.Татар» Ильгизар Вахитов.

На мероприятии также присутствовали авторы всех перечисленных работ: художница Анна Белянушкина и дизайнер Руслан Густов.

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