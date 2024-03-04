Казанские художники представят выставку к 8 Марта

С 5 марта мастера кисти Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ открывают в Центральной библиотеке Казани выставку «Сотвори цветы» к Международному женскому дню. Об этом «Татар-информу» рассказала председатель ПСХ СНГ Лада Аюдаг.

Зритель увидит полотна с лилиями на шелке Ирины Красновой, акварельные цветы Натана Солодухо и художницы из Уфы Ляли Асадуллиной. Лада Аюдаг представит картину с пастельными ирисами.

Также в экспозиции разместятся цветы Кипра от Татьяны Пашагиной, трогательные букеты Дмитрия Ряшина, Татьяны Шаталиной, Натальи Червяковой, Елены Лобашовой и другие.

На открытии выступит поэтически-юмористический дуэт «Красные шапочки»: Лада Аюдаг и Елена Черняева. Свои стихи прочитает поэт и художник Натан Солодухо, композитор Алсу Валеева исполнит романсы на стихи казанских поэтов.

Художник-дизайнер Марина Абрамова проведет мастер-класс по изготовлению цветка, валяного из шерсти. Именно такими цветками можно украсить шляпку или женскую сумку к 8 Марта, как это сделала на своей картине «Венгерская цветочница» художник-модельер Дина Лебедева.

Выставку подержат рисунки детей из изостудии «Простор». Открытие выставки запланировано на 16 часов.