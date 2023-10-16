Казанские художники представят новую экспозицию в галерее Зарипова

Римма Ра ( Яковлева). «Лунная соната», холст, масло, 30×50, 2022 год.

«Вот и лето прошло...» — так называется новая выставка художников Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ, которая откроется в городской галерее имени Ильдара Зарипова 18 октября. Об этом «Татар-информу» сообщила председатель ПСХ СНГ Лада Аюдаг.

На выставке будут представлены полотна Ирины Красновой-Волгиной, Гульчачак Ахметсалиховой, Ильфата Давутова, Татьяны Гнездиловой, Вероники Музафаровой и Риммы Равиловой.

Пейзажи Ирины Красновой-Волгиной и Ильфата Давутова

«Природа Земли живет своей жизнью, несмотря на любые события, в которые вовлекаются живущие на ней. Это всегда понимали и понимают художники, воспевающие ее красоту», — поделилась Лада Аюдаг.

На холстах художники изобразили разливы рек, которые скользят среди летней зелени лесов и парков.

«Зрители увидят феерию „Алых парусов“, [это] работа арт-группы „Бегущие по волнам“ (Лада Аюдаг, Таня Тэнч — прим. Т-и) из цикла „Мечта“. Картина недавно вернулась с выставки из Кирова, где в музее писателя Александра Грина праздновалось столетие одноименной повести. Перекликается с этой работой и регата яхт на картине Михаила Краева», — отметила собеседница агентства.

Натан Солодухо. «Куст под высоким напряжением», бумага, акварель, 23×42, 2018 год.

Будут презентованы работы, посвященные осени. «Тревожными красками смотрит на зрителя осень с акварелей Натана Солодухо. Плоды осени можно увидеть в работах Марианны Разногорской», — отметила Лада Аюдаг.

Картины «Ливень» и «Озеро Яльчик» Марины Абрамовой напомнят зрителю о бесценном божественном даре — воде. Молодые художники Павел Лазарев и Виолетта Кондратьева вдохновляются анатомией растений и деревьев. Светящаяся инсталляция «Дерево-Парус» Лазарева несомненно удивит и порадует зрителей, уверена председатель Профессионального союза художников СНГ.

Натан Солодухо. «Бабка-ежкина осень», 31×27, бумага, акварель, 1974 год.

Начало намечено на 16 часов. Выставка продлится до 5 ноября.