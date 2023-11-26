Казанские художники подготовили выставку к международному Кутуй-фесту

Асадуллина Ляля, Уфа. «Сказки Пушкина», 2015 г. Серия " Учителя". Бумага, акварель, 48×58 см.

27 ноября в рамках VIII Международного Кутуй-феста откроется выставка художников Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ «К 190-летию приезда А. С. Пушкина в Казань». Об этом «Татар-информу» сообщила председатель Казанского отделения ПСХ СНГ Лада Аюдаг.

На этой выставке Лада Аюдаг представит монотипию «Пушкин в Казани» и авторскую обложку к своей книге «Казанская пушкиниана», с 1999 года завоевавшую признание во всех пушкинских музеях России и в Парижской ассоциации «Друзья Пушкина».

Картины по стихам поэта покажут члены Союза дизайнеров России Ирина Краснова-Волгина, Дина Лебедева. Зрители также смогут увидеть портрет Александра Пушкина на акварели Михаила Краева.

Михаил Краев «Портрет А. С. Пушкина», 2021 г. Бумага, акварель, 20 × 30 см.

Арт-группа «Бегущие по волнам» (Лада Аюдаг и Татьяна Тэнч) представят холст с работой «Кипарис Пушкина». Татьяна Гнездилова, Вероника Музафарова покажут оригинальные жикле по старинным портретам дам, которым Пушкин посвящал свои стихи.

Художница из Уфы Ляля Асадуллина прислала на выставку большую работу, посвященную сказкам Александра Сергеевича. Её своими рисунками поддержат воспитанники изостудии «Простор» и ученики гимназии № 7 города Казани, в которой находится музей имени классика.

Лада Аюдаг «Пушкин в Казани». Бумага, монотипия.

На открытии прозвучат стихи Пушкина и произведения казанских поэтов, посвященных пребыванию классика в Казани. Выставка будет работать до 3 декабря.

Открытие запланировано на 14.30 в Республиканской юношеской библиотеке.