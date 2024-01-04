Казанские художники откроют выставку, посвященную символу года — дракону

Татьяна Шаталина: «Зима-мастерица», 2023 г. Иллюстрация к стихотворению Сенягина Александра (Cеня Скорпион, Москва) цикла 12 книг. Акварель, цветная тушь, 34х27см / Предоставлено Ладой Аюдаг

5 января в Центральной библиотеке Казани состоится открытие выставки, посвященной символу года — дракону «Зилант и его друзья». В экспозиции будут представлены работы художников Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ.

«Каких только драконов не придумали художники. Светлана Тимофеева — дракобабочку, Асхат Макраев — гиппогрифа. Конечно, не обошлось и без классических китайских, их можно увидеть на работах Михаила Краева и Татьяны Пашагиной, приславшей своего дракона с острова Кипр», — рассказала «Татар-информу» председатель Казанского отделения ПСХ СНГ Лада Аюдаг.

Фото: «Битва атлантов на драконах за русалку». Иллюстрация к авторской сказке «Агат-волос», 2005 г. Бумага, тушь. 59х41,7 см / Предоставлено Ладой Аюдаг

Сама Лада Аюдаг создала графическую иллюстрацию к своей сказке, где атланты бьются за русалку на летающих драконах.

Кроме того, зимними пейзажами зрителей порадуют Марина Абрамова, Ирина Краснова-Волгина, Татьяна Шаталина, художница из Ярославля Евпроксия Кокозова. Забавные и фантастические драконы встретят казанцев на рисунках детей, воспитанников изостудии Дома детского и юношеского туризма и краеведения «Простор».

Фото: Марина Абрамова, "Долганские снега", 2022 год. Бумага, акрил, роллер. 30х42 см. / Предоставлено Ладой Аюдаг

Открытие пройдет в сопровождении стихов и песен о зиме казанских поэтов. Начало — в 16 часов.