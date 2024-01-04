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Казанские художники откроют выставку, посвященную символу года — дракону
5 января в Центральной библиотеке Казани состоится открытие выставки, посвященной символу года — дракону «Зилант и его друзья». В экспозиции будут представлены работы художников Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ.
«Каких только драконов не придумали художники. Светлана Тимофеева — дракобабочку, Асхат Макраев — гиппогрифа. Конечно, не обошлось и без классических китайских, их можно увидеть на работах Михаила Краева и Татьяны Пашагиной, приславшей своего дракона с острова Кипр», — рассказала «Татар-информу» председатель Казанского отделения ПСХ СНГ Лада Аюдаг.
Сама Лада Аюдаг создала графическую иллюстрацию к своей сказке, где атланты бьются за русалку на летающих драконах.
Кроме того, зимними пейзажами зрителей порадуют Марина Абрамова, Ирина Краснова-Волгина, Татьяна Шаталина, художница из Ярославля Евпроксия Кокозова. Забавные и фантастические драконы встретят казанцев на рисунках детей, воспитанников изостудии Дома детского и юношеского туризма и краеведения «Простор».
Открытие пройдет в сопровождении стихов и песен о зиме казанских поэтов. Начало — в 16 часов.
Фотографии предоставлены Ладой Аюдаг.
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