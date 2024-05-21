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Казанские художники откроют посвященную Пушкину выставку в Доме дружбы народов РТ
В четверг, 23 мая, Казанское отделение Профессионального союза художников СНГ представит в Доме дружбы народов РТ выставку картин, посвященную Александру Пушкину. Экспозиция под названием «Пушкин в Казани» откроется накануне 225-летия со дня рождения великого поэта. Об этом «Татар-информу» рассказала председатель Казанского отделения ПСХ СНГ Лада Аюдаг.
Сама Лада Аюдаг представит графические работы «Поэт и птицы», «Пушкин в Казани», «Декабристка в Казани» и авторскую обложку к своей книге «Казанская пушкиниана».
Картины по стихам поэта покажут члены Союза дизайнеров России Ирина Краснова-Волгина и Дина Лебедева. Художница Лариса Евграфова напомнит всем об Онегине и Татьяне и о памятнике Пушкину. Кукла «А. С. Пушкин», выполненная в технике папье-маше Татьяной Шаталиной, порадует и взрослых, и детей своей непосредственностью.
Зрители также увидят работы Надии Голощаповой из Ижевска и Ляли Асадуллиной из Уфы, посвященные стихам и сказкам поэта. Пушкина в графике покажет художница Марина Абрамова.
Удивительные рисунки с поэтом, задумавшимся у мечети и мечтающим у башни Сююмбике, представят воспитанники изостудии «Простор» и ученики гимназии №7 Казани, работавшие с существующим там музеем имени Пушкина.
Двери выставки будут открыты в течение месяца.
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