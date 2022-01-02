Казанские хостелы загружены лишь на 60% в новогодние выходные

В новогодние выходные казанские хостелы загружены на 60%, в то время как в допандемийные годы показатель был максимальным. О причинах падения спроса рассказал ТАСС президент Ассоциации хостелов Татарстана Илья Цыкунов.

«Средняя заполняемость хостелов [в новогодние выходные] — наверное, около 60%. До пандемии в новогодние праздники и вообще в любые праздники загрузка была максимальной. <...> Сейчас, естественно, гораздо меньше. Во-первых, и сроки проживания меньше. Во-вторых, само по себе количество туристов меньше», — объяснил специалист.

Еще одной причиной стало то, что люди не смогли забронировать номера заранее из-за неустойчивой ковидной обстановки. И если раньше номера бронировались за несколько месяцев до праздников, то сейчас людям приходится занимать места буквально перед самым приездом.

Однако рост спроса наблюдается в другом сегменте — посуточном бронировании квартир, рассказал президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

«Туристический поток растет. И спрос так же, как и предложение, растет. <...> Средний чек вырос, наверное, на 30-40% (по сравнению с прошлым годом — прим. Т-и)», — заметил собеседник агентства.

Савельев полагает, что за это время улучшился и сам квартирный фонд — жилье для аренды стало более комфортным. «Туристический рост, люди хотят сдавать квартиры по более высоким ценам. Самое главное, наблюдаем и спрос», — заметил он.

В предыдущий Новый год в Казани побывали 152 тыс. туристов, а в 2020 году этот показатель был на уровне 170 тыс.