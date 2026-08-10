Казанские выпускники установили рекорд по числу 100-балльных результатов на ЕГЭ

Выпускники казанских школ в 2026 году установили абсолютный рекорд города по числу 100-балльных результатов на Едином государственном экзамене. Всего по итогам экзаменационной кампании зафиксировано 240 результатов на максимальные 100 баллов, сообщил на деловом понедельнике начальник управления образования города Ирек Ризванов.

Стобалльниками стали 182 выпускника – на 24 больше, чем годом ранее. Из них 26 школьников получили максимальный результат сразу по двум предметам, еще двое выпускников набрали по 100 баллов по трем предметам.

«Результаты действительно впечатляющие, по-другому их не назовешь. Тут есть чем гордиться. Это кропотливый труд. И стометровку невозможно без подготовки пробежать, а тут стометровка длиною в 11 лет», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Всего в государственной итоговой аттестации в Казани в этом году приняли участие 22 736 выпускников, из них 6 554 одиннадцатиклассника сдавали ЕГЭ.