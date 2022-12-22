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Происшествия
22 декабря 2022  10:27
Елена Саляхова

Казанские вузы собрали для детей Лисичанска две тысячи новогодних подарков

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Казанские вузы собрали для детей Лисичанска две тысячи новогодних подарков
фото: Елена Саляхова

Две тысячи новогодних подарков собрали казанские вузы для детей Лисичанска. Отправка груза из столицы Татарстана состоится в ближайшее время, рассказала проректор по административной работе и социальному развитию Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Наталья Гречанникова.

 

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«У нас есть общий чат, в котором наши специалисты предложили собрать детям Лисичанска новогодние подарки. И знаете, неравнодушным не остался никто. Буквально за день мы собрали две тысячи новогодних подарков, ведь там дети как никогда нуждаются в новогодней радости», – ответила Гречанникова. 

Помимо сладких подарков, сотрудники вузов закупили детям различные канцтовары и игрушки.


 

#гуманитарная помощь
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