Казанские вузы собрали для детей Лисичанска две тысячи новогодних подарков

фото: Елена Саляхова

Две тысячи новогодних подарков собрали казанские вузы для детей Лисичанска. Отправка груза из столицы Татарстана состоится в ближайшее время, рассказала проректор по административной работе и социальному развитию Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Наталья Гречанникова.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«У нас есть общий чат, в котором наши специалисты предложили собрать детям Лисичанска новогодние подарки. И знаете, неравнодушным не остался никто. Буквально за день мы собрали две тысячи новогодних подарков, ведь там дети как никогда нуждаются в новогодней радости», – ответила Гречанникова.

Помимо сладких подарков, сотрудники вузов закупили детям различные канцтовары и игрушки.



