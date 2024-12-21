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Общество 21 декабря 2024 12:46

Казанские вузы отменили очные занятия после атаки беспилотников по Казани

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Казанские вузы отменяют очные занятия в субботу после атаки БПЛА по городу. Сообщения появились в соцсетях Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технологического университета и других образовательных учреждений.

В КФУ уточнили, что ректор и служба безопасности вуза осмотрели все учебные здания. В КНИТУ порекомендовали преподавателям приостановить занятия, а студентам, если они уже пришли в вуз, спуститься на первый этаж.

В Казанском государственном энергетическом университете также отметили учебный процесс. Проведено общение со студентами, которые живут в общежитии. Для них организовали киносеансы в актовом зале.

Также отправлены домой студенты и сотрудники Казанского государственного института культуры. Как сообщают очевидцы, в здании ударной волной выбито несколько окон.

КНИТУ-КАИ объявил о переносе образовательного процесса в дистанционный формат.

#атака БПЛА #вузы
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