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Казанские вузы отменили очные занятия после атаки беспилотников по Казани
Казанские вузы отменяют очные занятия в субботу после атаки БПЛА по городу. Сообщения появились в соцсетях Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технологического университета и других образовательных учреждений.
В КФУ уточнили, что ректор и служба безопасности вуза осмотрели все учебные здания. В КНИТУ порекомендовали преподавателям приостановить занятия, а студентам, если они уже пришли в вуз, спуститься на первый этаж.
В Казанском государственном энергетическом университете также отметили учебный процесс. Проведено общение со студентами, которые живут в общежитии. Для них организовали киносеансы в актовом зале.
Также отправлены домой студенты и сотрудники Казанского государственного института культуры. Как сообщают очевидцы, в здании ударной волной выбито несколько окон.
КНИТУ-КАИ объявил о переносе образовательного процесса в дистанционный формат.
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