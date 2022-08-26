Казанские врачи взяли серебро в межрегиональном конкурсе лучших бригад скорой помощи

В Чебоксарах прошел II Чувашский межрегиональный конкурс профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Фото: Управление здравоохранения Казани

В конкурсе также приняла участие команда скорой помощи из Казани. Участники проходили тест, решали теоретические задачи, демонстрировали навыки оказания медпомощи пострадавшим при ЧС и владения медоборудованием. Помимо этого, водители санитарного авто проходили спецзадания.

Фото: Управление здравоохранения Казани

Казанские врачи заняли почетное второе место в номинации «Лучшая бригада скорой медицинской помощи». Также их отметили отдельной номинацией «Лучшая работа в команде». Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Казани.