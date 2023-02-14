Казанские врачи вылечили женщину, у которой эндометриоз пророс в кишечник

Толстый кишечник 30-летней женщины поразил эндометриоз – болезнь, с которой обычно сталкиваются гинекологи. Об этом сообщили в пресс-службе седьмой городской больницы Казани.

В клинике рассказали, что у пациентки были жалобы на постоянную изнуряющую боль внизу живота, которые становились невыносимыми во время менструации. Кроме того, в это время появлялись кровотечения из прямой кишки. Пока женщина искала причину болей, ей поставили бесплодие.

После обследования в седьмой горбольнице Казани стало понятно, что виной неприятных симптомов эндометриоз в сигмовидной кишке. Врачи рассказали, что случай уникальный, поскольку эндометриоз – это гинекологическое заболевание. Во время него разрастаются ткани, похожие на эндометрий, вне полости матки. А у женщины возникли локальные разрастания эндометрия в кишечнике.

Фото: Пресс-служба ГКБ №7

«Пациентка долгое время ходила по разным врачам и ей не могли поставить диагноз, потому что, когда она обращалась к гинекологам, то они, понятно, отсылали ее к хирургам, поскольку у нее во время менструации выделялась из прямой кишки алая кровь. Надо было исключить онкопатологию и выявить очаг эндометриоза в кишке. Но хирурги, к сожалению, долго не могли выявить патологию ни по данным МРТ, ни видеоколоноскопии. И только в седьмой горбольнице, проведя ренгенконтрастное исследование кишечника мы не только нашли этот очаг эндометриоза, но и установили, что он сужает просвет кишки», – рассказала акушер-гинеколог, научный куратор гинекологов ГКБ №7 Рушанья Габидуллина.

Пациентке требовалась мультидисциплинарная помощь, с участием хирургов и гинекологов. Женщина даже съездила на консультацию в Москву и все равно вернулась в Казань. Операцию в седьмой больнице провели заместитель главного врача по хирургии Евгений Мельников и заведующая гинекологическим отделением ГКБ №7 Гульфиря Калимуллина.

Фото: Пресс-служба ГКБ №7

«Первичное поражение кишечника (при отсутствии эндометриоза в других органах, из которых он мог бы распространяться в кишку) наблюдается редко и происходит в результате гематогенного, то есть с током крови, занесения клеток, похожих на эндометрий, в стенку кишки. Именно такой случай и был у нашей пациентки. Эндометриоз себя проявил первичным поражением толстой кишки, что встречается редко», – объяснил хирург.

Фото: Пресс-служба ГКБ №7

Для 30-летней женщины, которой ставили бесплодие, после операции появилась возможность в будущем стать мамой. Гинекологи рассказали, что после операции вероятность забеременеть очень высокая, главное, чтобы зажил кишечник. Операция с удалением очагов эндометриоза повышает фертильность на 40%. А медикаментозная поддержка позволяет достичь фертильности до 70% женщин.

Операция прошла успешно, сейчас пациентка поправляется и готовится к выписке.