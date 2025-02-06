Казанские врачи удалили опухоль в почке и тромб, который дорос почти до сердца

В Казани врачи спасли 75-летнюю женщину, удалив опухоль почки вместе с опухолевым тромбом, который достиг правого предсердия, за одну операцию. Об этом рассказали в пресс-службе Республиканского онкодиспансера.

Опухоль почки с распространением тромба в нижнюю полую вену у женщины нашли в Республиканском клиническом онкологическом диспансере. Ей назначили операцию, но перед госпитализацией направили на дополнительное обследование. На нем и обнаружили, что тромб добрался до правого предсердия.

«Подвижный тромб в предсердии мог в любой момент оторваться и привести к внезапной смерти. Ситуация требовала немедленного вмешательства, но, учитывая сложность состояния пациентки и высокий риск осложнений, перед принятием окончательного решения была проведена детальная консультация с главным кардиологом Татарстана Зульфией Ким», – отметили в пресс-службе РКОД.

Врачи обсудили варианты лечения, насколько возможно провести срочную операцию и что во время нее необходимо будет использовать аппарат искусственного кровообращения. Во время консилиума медики приняли беспрецедентное решение – провести в седьмой городской больнице Казани операцию, во время которой удалят и опухоль, и тромб, объединив усилия специалистов сразу двух больниц.

В состав бригады вошли два онколога онкодиспансера, два кардиохирурга и сосудистый хирург из горбольницы №7.

Фото: Пресс-служба РКОД

Операция проходила в два этапа. Первым этапом кардиохирурги провели торакотомию – вскрыли грудную клетку, чтобы контролировать предсердие и предотвратить возможное попадание тромба в легочную артерию. Одновременно бригада онкологов выполнила лапаротомию, они вскрыли брюшную полость, удалили опухоль и ткани, которые она задела, а затем убрали опухолевый тромб из нижней полой вены.

«Размер тромба оказался колоссальным – его протяженность составила около 17 сантиметров, а в расправленном состоянии он достигал 20 сантиметров. Учитывая высокий риск осложнений, операция проводилась с использованием аппарата искусственного кровообращения, что позволило хирургам выполнить вмешательство с максимальной безопасностью для пациентки», – заметили в онкодиспансере.

В больнице подчеркнули, что такие операции выполняются крайне редко. В Казани подобное вмешательство с применением искусственного кровообращения проводилось второй раз – предыдущий случай был в 2017 году.

Обычно таких пациентов направляют в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга. Но в данном случае перевести женщину было нельзя, это был смертельный риск.

«Проведение операции на месте стало единственным шансом спасти жизнь пациентки. На данный момент ее состояние стабильно. Она проходит послеоперационное восстановление», – заключили в РКОД.