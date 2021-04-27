Казанские врачи расскажут о прививках в прямом эфире Instagram

Специалисты казанских больниц и поликлиник расскажут всё о прививках онлайн. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной Европейской неделе иммунизации, рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«В аккаунтах соцсетей наших медицинских учреждений в течение этой недели очень активно ведем прямые эфиры с лидерами мнений, с теми людьми, которые являются глубокими специалистами по вакцинации, которые закрывают самые разные вопросы в своих повествованиях», — отметил замминистра.

Врачи-иммунологи медучреждений для самых маленьких расскажут о вакцинации детей по Национальному календарю, о важности вакцинации родителей от Covid-19 для обеспечения безопасности их детей, а также о многом другом. А врачи взрослого звена объяснят важность ревакцинации и прививок против коронавируса.

Анонсы эфиров доступны в Instagram-аккаунте казанского горздрава. «Можно туда зайти, выбрать тему, которая интересна, выбрать спикера, который интересен, и слушать. Кроме того, там есть возможность задать вопросы. Спикер может в прямом эфире ответить на те злободневные вопросы, которые интересуют наше население», — добавил Владимир Жаворонков.