Казанские врачи преодолели 800 км на скорой, чтобы доставить пациента на пересадку сердца

Фото: пресс-служба ГКБ №7

Врачи городской клинической больницы №7 Казани доставили пациента на скорой помощи в Москву – путь составил 800 километров. Мужчине срочно требовалась пересадка сердца, сообщили в пресс-службе медучреждения.

В «семерку» экстренно поступил 59-летний пациент с инфарктом миокарда. Врачи взяли его на операцию и поставили стент в артерию, однако произошло постинфарктное осложнение – разорвалась межжелудочковая перегородка. Обычно такую проблему решают открытой операцией, но в случае этого пациента разрыв оказался слишком большим.

Тогда команда врачей приняла решение подключить пациента к ЭКМО – аппарату искусственного кровообращения, без которого он не смог бы выжить. В отделении анестезиологии и реанимации №5 продолжили лечение и наблюдение за ним, но в динамике разрыв только нарастал. Кроме того, у мужчины обнаружили расслоение аорты. Стало ясно: единственный шанс – пересадка сердца.

Медики связались с НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Пациенту, которого ждали в Москве, предстоял тяжелый путь длиной в 800 километров. За перевозку взялись заведующий отделением анестезиологии и реанимации №5 Станислав Щербаков вместе с анестезиологом-реаниматологом отделения Альбертом Валиуллиным. Вместе с водителем Республиканского центра медицины катастроф они сопровождали пациента, который все время оставался подключенным к ЭКМО.

Дорога заняла восемь часов. В Центре Шумакова мужчину приняли, и уже в течение суток нашелся подходящий донорский орган. Операция прошла успешно.

Сейчас пациент восстанавливается после пересадки сердца в Москве. Врачи отмечают, что его состояние улучшается быстрыми темпами.